Projekt „Kulturliegenschaften 4.0“ wird vorgestellt

Die SRH-Kliniken im Kreis Sigmaringen arbeiten derzeit an einem medizinischen Konzept für die Zukunft. Am Rande der Pressekonferenz zur Geburtenstation in Bad Saulgau ist auch von diesem Konzept die Rede gewesen. In welche Richtung die anstehenden Veränderungen gehen, ist indes unklar. Auf Nachfrage wollte SRH-Gesamtgeschäftsführer Werner Stalla keine Standortgarantie abgeben. Der per Videoübertragung aus Heidelberg zugeschaltete Klinikmanager verwies auf den Zeitplan.