Um mehr Mädchen und junge Frauen für IT-Berufe zu gewinnen, will das baden-württembergische Wirtschaftsministerium das Projekt „Girl's Digital Camps“ ausweiten. Bis Ende September 2023 soll das Projekt in allen zwölf Landesregionen angeboten werden, wie das Ministerium am Freitag mitteilte. Während einer Modellphase in den vergangenen zwei Jahren sei das Projekt zuvor in fünf Regionen entwickelt worden.

Bei den „Girl's Digital Camps“ werden Lernkurse für Schülerinnen ab der sechsten Klasse angeboten. Die Mädchen können etwa lernen, Apps zu programmieren, Roboter zu bauen oder können IT-Unternehmen besuchen. Für die Transferphase stellt das Ministerium rund 3,2 Millionen Euro zur Verfügung.