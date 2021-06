Profivertrag für KSC-Nachwuchsstürmer Kronemayer

Der Karlsruher SC hat seinen Nachwuchsspieler Sven Kronemayer mit einem Profivertrag ausgestattet. Der 19 Jahre alte Stürmer wird vorerst trotzdem nicht für den Fußball-Zweitligisten auflaufen, sondern direkt an Regionalliga-Club Astoria Walldorf verliehen, wie der KSC am Mittwoch mitteilte. „Wir sind von Svens Stärken und Fähigkeiten überzeugt. Der Sprung aus der U19 in die 2. Bundesliga ist aber dennoch groß“, erklärte Sportchef Oliver Kreuzer. Kronemayer spielt seit zehn Jahren für den KSC-Nachwuchs.

© dpa-infocom, dpa:210602-99-837261/2

KSC-Kader

KSC-Spielplan

KSC-Mitteilung zu Kronemayer

Tabelle der 2. Bundesliga

KSC-Saisonstatistiken