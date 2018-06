Das Internet schürt nach Ansicht des evangelischen Probstes in Jerusalem die Konflikte zwischen Israel und Palästina. „Der Ruf nach Rache ist eben auf beiden Seiten sehr groß und wird nicht zuletzt im Internet verbreitet“, sagte Wolfgang Schmidt in einem Interview, das am Donnerstag auf der Internetseite der Badischen Landeskirche in Karlsruhe veröffentlicht wurde. „Im Netz bekommen rassistische Aufrufe, zum Beispiel eines israelischen Soldaten oder eines palästinensischen Kämpfers, zehntausende Likes.“

Der frühere Pfarrer aus Freiburg leitet die deutsche Gemeinde in Jerusalem. Die Auseinandersetzung präge inzwischen den Alltag in der Hauptstadt. „Wir hören viele Schüsse aus dem Norden und Osten der Stadt, also aus den arabischen Vierteln Jerusalems. Da werden Tränengas und Gummigeschosse gegen protestierende Palästinenser eingesetzt und man denkt manchmal an die Zeiten der Intifada zurück.“

Auch er selbst sei in seiner Bewegungsfreiheit stark eingeschränkt, erzählte Schmidt. Zudem drehten sich fast alle Gespräche um die Kämpfe. So habe sein arabischer Friseur gejubelt, als Raketen auf Jerusalem abgefeuert worden seien. „Das zeigt mir, wie tief die Gräben oft sind.“ Dabei werde meist vordergründig argumentiert nach dem Motto, „die haben angefangen“, sagte der Probst. “Das wird der Situation aber in keiner Weise gerecht.“

Die besonnenen Stimmen könnten sich zurzeit kaum Gehör verschaffen. „Es ist leider auch erklärlich, dass in einer Situation, in der sich die israelische und die palästinensische Gesellschaft unter einem starken Druck befinden, die Bereitschaft zur Friedenserziehung eher nachrangig ist.“ Eine einfache Lösung gebe es nicht. Entscheidend sei, dass wieder ernsthaft über eine Zwei-Staaten-Lösung verhandelt werde.

