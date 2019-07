„Pro Biene“: Hahn warnt vor Artenschutz-Volksbegehren

Der agrarpolitische Sprecher der Grünen-Landtagsfraktion, Martin Hahn, hat im Zusammenhang mit dem geplanten Volksbegehren gegen das Artensterben vor einem ruinösen Preiswettbewerb für Ökobauern gewarnt. In einem Brief an Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) warnte Hahn davor, alle Forderungen des Volksbegehrens zu übernehmen. Die „Südwest Presse“ hatte zunächst darüber berichtet. Die Initiatoren des Volksbegehrens fordern unter anderem den Ausbau der ökologischen Landwirtschaft auf 50 Prozent bis 2035. „50 Prozent Ökolandbau per Gesetz würde zu einem ruinösen Preiswettbewerb führen, wie wir ihn schon heute in Teilen des konventionellen Landbaus erleben“, zitiert die Zeitung aus dem Schreiben. Nach Angaben eines Fraktionssprechers handelt es sich um die einzelne Meinung eines Abgeordneten.