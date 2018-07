Freiburg (dpa/lsw) - Im Streit um die Finanzierung der Privatschulen in Baden-Württemberg erhöhen die Schulträger den Druck auf die Landesregierung. Die Arbeitsgemeinschaft Freier Schulen (AGFS) startete am Donnerstag eine Protestkartenaktion. Die Karten sollen die Regierung zum Handeln zwingen, sagte ein Sprecher der Erzdiözese Freiburg. Die katholische Kirche ist nach eigenen Angaben der größte Träger freier Schulen im Land. Die Arbeitsgemeinschaft will erreichen, dass die finanzielle Förderung des Landes bis zum Jahr 2011 auf 80 Prozent der Kosten eines Schülers an einer Staatlichen Schule steigt. Derzeit sind es maximal 76,9 Prozent.