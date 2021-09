Premiere für Batteriezug: Regel-Einsatz ab Dezember geplant

Im Bahnverkehr sollen Batteriezüge verstärkt klimaschädliche Dieselmotoren ersetzen. Bei einer Premierenfahrt von Chemnitz nach Zschopau stellte das Unternehmen Alstom am Dienstag einen solchen Zug vor, der in einer Forschungskooperation mit der Technischen Universität Berlin entwickelt wurde. Der Personenzug kann auf Bahnstrecken ohne Oberleitung seinen Strom aus Akkus beziehen, die dann etwa bei Halten an Bahnhöfen per Stromabnehmer aufgeladen werden. Eine Ladung soll für etwa 100 Kilometer reichen. Batteriezüge gelten neben Wasserstoffzügen als Alternative für Dieseltriebwagen auf nicht elektrifizierten Strecken.

Laut Eisenbahnbundesamt sind in Deutschland bisher keine Batteriezüge für das Schienennetz zugelassen. Alstom zufolge soll der in Sachsen vorgestellte Zug vom Typ „Talent 3“ jedoch in Kürze eine Zulassung für den öffentlichen Personenverkehr erhalten und ab dem Fahrplanwechsel im Dezember regulär auf Strecken in Bayern und Baden-Württemberg fahren. In Sachsen sollen ab 2023 Batteriezüge die Städte Leipzig und Chemnitz verbinden. Anlass der Zug-Präsentation ist eine Fachkonferenz in Annaberg-Buchholz. Am Donnerstag wollen sich dort Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer und Ministerpräsident Michael Kretschmer bei einer Testfahrt von der neuen Technologie ein Bild machen.

© dpa-infocom, dpa:210907-99-123814/2