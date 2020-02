Premiere beim Wiener Opernball: Zwei Frauen auf dem Parkett

Erstmals in der Geschichte des Wiener Opernballs tanzen in diesem Jahr zwei Frauen als Debütantenpaar den Eröffnungswalzer mit. Die 21 Jahre alte Sophie Grau aus Fellbach (Rems-Murr-Kreis) und die 22-jährige Iris Klopfer aus Ludwigsburg hatten sich vor einigen Monaten um eine Teilnahme beworben und wurden von den Organisatoren der traditionsreichen Veranstaltung am 20. Februar akzeptiert. „Die Voraussetzung, einen Linkswalzer tanzen zu können, ist erfüllt“, teilte die Pressestelle der Wiener Staatsoper auf Anfrage mit. Die beiden Freundinnen sehen sich als Teil der LSBTQ-Gemeinschaft (Lesbisch, Schwul, Bisexuell, Transgender, Queer) und möchten mit ihrer Teilnahme für eine Chancengleichheit von gleichgeschlechtlichen Paaren bei konservativen Veranstaltungen werben.

Neben dem Beherrschen des Walzers muss das Tanz-Paar ebenso wie alle anderen rund 150 Debütantenpaare noch zahlreiche weitere Voraussetzungen erfüllen: So muss eine der beiden einen Frack und schwarze Lackschuhe, ihre Partnerin ein weißes Abendkleid sowie eine fest vorgeschriebene Tiara im Haar tragen. Tattoos dürfen nicht sichtbar sein. Mit etwa 5000 Teilnehmern gilt der Wiener Opernball als gesellschaftlicher Höhepunkt der Ballsaison.