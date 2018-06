Preise für Wohnungsbau im Südwesten steigen immer schneller

Die Preise für Wohnungsbau im Südwesten sind im Frühjahr so schnell gestiegen wie zuletzt vor zehn Jahren. Wohnungsbau sei im zweiten Quartal dieses Jahres 4,3 Prozent teurer gewesen als im Vorjahreszeitraum, teilte das Statistische Landesamt am Mittwoch mit. So schnell zogen die Preise demnach seit 2008 nicht mehr an. Auch Straßenbau (5,4 Prozent) und Brücken im Straßenbau (5,5 Prozent) wurden laut dem Baupreisindex deutlich teurer. Die Preise der Instandhaltung von Wohngebäuden, dem Neubau von Bürogebäuden und Gewerblichen Betriebsgebäuden lagen ebenfalls deutlich über dem Niveau des zweiten Quartals 2017.

Pressemitteilung

Baupreisindex