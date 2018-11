Preis für Zivilcourage nach Ravensburger Messer-Attacke

Von Aalener Nachrichten

Die Jubilarehrung der RUD-Gruppe für die Standorte Unterkochen und Erlau in Aalen im Gemeinschaftshaus auf der „Friedensinsel“ hat Geschäftsführer Dr. Hansjörg Rieger zu einer aktuellen Standortbestimmung des weltweit agierenden Familienkonzern genutzt. Am Beispiel der 28 Arbeitsjubilare unterstrich er, wie sehr sich die Unternehmerfamilie und alle Mitarbeiter gemeinsam im ständigen Streben nach Höchstleistung in Forschung und Entwicklung, Fertigung, Vertrieb und vor allem Qualität und Kundenservice kompromisslos verbunden seien.