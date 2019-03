Prügelei bei Fasnets-Veranstaltung: Gartenzwerg schlägt Paulchen Panther

Ein als Gartenzwerg verkleideter 34 Jahre alter Mann hat am Samstagabend bei einer Fasnet-Veranstaltung in Gerabronn bei Schwäbisch Hall einen 29-Jährigen im Paulchen-Panther-Kostüm in das Gesicht geschlagen und ihm damit eine Platzwunde zugefügt. Beide hatten sich gegen 21 Uhr auf einer Faschingsveranstaltung aufgehalten.

Anlass der Körperverletzung war der Umstand, dass sich Paulchen Panther zum wiederholten Male mit der Freundin des Gartenzwerges unterhalten hatte, was diesem offensichtlich nicht gefallen hatte. Der 29-Jährige musste ärztlich behandelt werden. Beide Männer hatten unter Alkoholeinfluss gestanden. Dem den 34-Jährigen droht nun ein Strafverfahren wegen Körperverletzung.