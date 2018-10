Fast zwei Monate nach der Prügelattacke auf einen 36-Jährigen in Heidelberg sind nun Haftbefehle gegen zwei junge Männer erlassen worden. Die beiden 17 Jahre und 18 Jahre alten Männer sind des versuchten Totschlags verdächtig, teilte die Polizei am Dienstag mit. Die beiden Deutschen sollen im August mit weiteren Begleitern ihr Opfer zusammengeschlagen, gezielt von oben auf dessen Kopf getreten und dabei schwer verletzt haben. Die Ermittlungen dauern an.

