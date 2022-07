Positiver Corona-Test: Stuttgart-Trainer in Isolation

Trainer Pellegrino Matarazzo vom VfB Stuttgart ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Der 44-Jährige befindet sich in häuslicher Isolation, wie der Fußball-Bundesligist am Dienstag mitteilte. Auch Stürmer Wahid Faghir hat sich nach einem positiven Test in Quarantäne begeben und fehlte im Training der Schwaben am Dienstag. Am Mittwoch bestreitet der VfB ein nicht-öffentliches Testspiel gegen den Drittligisten SV Wehen Wiesbaden, am Samstag bricht das Team ins einwöchige Trainingslager ins Allgäu auf.

