Porsche verlängert Vertrag mit Produktionsvorstand Reimold

Der Autobauer Porsche will seinen Produktionsvorstand Albrecht Reimold langfristig an Bord behalten. Der Aufsichtsrat hat den in knapp einem Jahr auslaufenden Vertrag des 56-Jährigen vorzeitig um fünf Jahre verlängert, wie Porsche am Montag in Stuttgart mitteilte. Reimold ist seit Februar 2016 Vorstand für Produktion und Logistik bei dem Sport- und Geländewagenbauer und damit unter anderem maßgeblich verantwortlich für den Aufbau der Elektroauto-Produktion am Stammsitz in Zuffenhausen.