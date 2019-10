Marc Friedrich und Matthias Weik stellen am 30. Oktober um 18 Uhr ihr fünftes Buch „Der größte Crash aller Zeiten“ an der Hochschule Aalen vor. Die vier vorherigen Bücher der heutigen Geschäftspartner und früheren Kommilitonen wurden bereits 400 000 Mal verkauft. In ihrem neuesten Werk, das am 1. November offiziell erscheint, schreiben die Bestseller-Autoren von einer großen Zeitenwende mit heftigen Verwerfungen. Im Gespräch mit Tobias Faißt stellt Finanzexperte Marc Friedrich dar, welche Folgen die Finanzkrise 2008 für das heutige Leben hat ...