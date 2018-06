Stuttgart (dpa) - Trotz einer Wachstumsdelle ist der Sportwagenbauer Porsche auf Kurs zu neuen Absatzrekorden. Im August stieg die Zahl der Auslieferungen weltweit nur noch um 5,2 Prozent auf 11 481, wie die VW-Tochter am Donnerstag in Stuttgart mitteilte. Vor allem die Absatzkrise in Europa machte Porsche zu schaffen. In Europa und Deutschland ging die Zahl der Auslieferungen zurück, aber auch in den Wachstumsmärkten USA und China flaute die Nachfrage ab. In den Monaten zuvor hatte der Sportwagenbauer weltweit zweistellige Steigerungen verbuchen können. Seit Jahresbeginn war der Absatz um 15,5 Prozent auf 106 777 Fahrzeuge gestiegen. Damit ist Porsche immer noch auf Kurs zu einem neuen Rekordabsatz. „Wir gehen heute davon aus, dass wir zum Ende des Jahres einen Absatz von gut 150 000 erreichen werden“, sagte Porsche-Chef Matthias Müller.

