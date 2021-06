Porsche-Tochter MHP und TransnetBW gründen Joint Venture

Die Porsche-Tochter MHP und der Stuttgarter Strom-Übertragungsnetzbetreiber TransnetBW arbeiten bei der Beratung anderer Unternehmen in Energie- und Mobilitätsfragen künftig enger zusammen. Beide Firmen gründeten in diesem Zuge mit Wirkung zum Monatsbeginn heute ein Gemeinschaftsunternehmen mit dem Namen Intelligent Energy System Services, wie es in der gemeinsamen Mitteilung hieß. Das Joint Venture hat seinen Sitz in Ludwigsburg und startet mit 23 Beschäftigten. Innerhalb eines Jahres sei ein Wachstum auf 40 Mitarbeiter geplant, hieß es.

MHP, eine 81-prozentige Tochter des Sportwagenbauers Porsche, und TransnetBW, eine 100-prozentige Tochter des Energieversorgers EnBW, kooperieren bereits seit etwa zwei Jahren und beraten Firmen zum Beispiel beim Aufbau einer intelligenten Ladeinfrastruktur für Elektroautos. Das eigenständig operierende Gemeinschaftsunternehmen hievt die Zusammenarbeit beider Partner nun auf eine neue Ebene. Das Joint Venture wird von MHP und von TransnetBW zu gleichen Teilen kontrolliert. Die Kartellbehörden haben die Pläne laut MHP abgesegnet.

