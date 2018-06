Porsche startet mit kräftigem Verkaufsplus ins neue Jahr

Der Sport- und Geländewagenbauer Porsche ist mit einem kräftigen Verkaufsplus ins neue Jahr gestartet. Im Januar wurden insgesamt 16 044 Fahrzeuge an die Kunden ausgeliefert, wie die VW-Tochter am Dienstag in Stuttgart mitteilte. Das ist ein Zuwachs von 31,2 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat. Grund hierfür sei der Start des kleinen Geländewagens Macan, dessen Verkaufsbeginn vor einem Jahr bevorgestanden hatte. Besonders stark legte der Absatz in Europa (55,3 Prozent) und Deutschland (39,4 Prozent) zu. Aber auch in China (22,6 Prozent) und in den USA (27,2 Prozent) konnte Porsche deutlich mehr Autos ausliefern als im Vorjahr.