Porsche prüft weitere Modelle auf Test-Unregelmäßigkeiten

Die Serie von Drohungen gegen einen Laichinger, der sein Auto in einer Garage in der Olgastraße abgestellt hat, reißt nicht ab. In der Nacht zu Freitag ist das Garagentor abermals beschmiert worden, mit unter anderem den Worten: „Wir machen euch fertig“, „Du bist tot“.

Der Geschädigte, dem das Haus, welches derzeit unbewohnt ist, nicht gehört (er nutzt nur die Garage), hat, so sagt er der SZ, keine Ahnung, wer ihm da ans Leder will. Wieder war die Polizei vor Ort, einen Verdächtigen gibt es noch nicht.