Porsche plant zusätzliche Milliardeninvestitionen bis 2018

Stuttgart (dpa) - Der Sportwagenbauer Porsche plant in den kommenden fünf Jahren zusätzliche Investitionen von gut einer Milliarde Euro. Der Schwerpunkt liege dabei auf dem Stammsitz in Zuffenhausen und dem Entwicklungszentrum in Weissach, sagte Vorstandschef Matthias Müller am Donnerstag in Stuttgart. Seit seinem Antritt im Jahr 2010 seien insgesamt gut 1,5 Milliarden Euro in die Standorte investiert worden. Ein Drittel davon wurden in den Ausbau des Werks in Leipzig gesteckt, wo künftig der neue kompakte Geländewagen Macan gefertigt werden soll.

Porsche ist erneut auf Kurs zu einem neuen Rekordabsatz. „Wir gehen heute davon aus, dass wir zum Ende des Jahres einen Absatz von gut 150 000 erreichen werden“, sagte Müller. Wegen der hohen Investitionen in diesem Jahr rechnet der Porsche-Chef aber nach wie vor mit einem operativen Ergebnis auf Vorjahresniveau.

