Porsche baut gemeinsam mit Schuler neues Presswerk auf

Der Sport- und Geländewagenbauer Porsche tut sich bei der Produktion von Karosserieteilen mit dem Pressenhersteller Schuler zusammen. Die Unternehmen gründen ein Gemeinschaftsunternehmen, unter dessen Dach sie ein neues Presswerk bauen und betreiben wollen, wie sie am Mittwoch mitteilten. Beide Seiten investieren den Angaben zufolge jeweils einen zweistelligen Millionenbetrag in die Firma, in der mehr als 100 neue Arbeitsplätze entstehen sollen - wo, steht noch nicht fest.

Porsche arbeitet schon länger daran, für den Produktionsprozess wichtige Bereiche in den Konzern einzugliedern, um stärker Einfluss nehmen zu können. 2015 hatte die VW-Tochter bereits die Werkzeugbau-Sparte des Roboterspezialisten Kuka übernommen. Die EU-Kommission habe das neue Projekt mit Schuler freigegeben, die Zustimmung weiterer Wettbewerbsbehörden stehe aber noch aus, hieß es.

