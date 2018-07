Stuttgart (dpa) - Der Stuttgarter Sportwagenbauer Porsche hat im April weltweit seinen Absatz kräftig gesteigert. Wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte, stiegen die Auslieferungen im Vergleich zum Vorjahresmonat um knapp 53 Prozent auf 11 741 Fahrzeuge. Treiber sei vor allem die neue Generation des Geländewagens Cayenne gewesen: Die Auslieferungen haben sich hier von Januar bis April fast verdoppelt. Der Markt in Nordamerika (USA und Kanada) verzeichnete im Monat April bei den Kundenauslieferungen ein Wachstum von 77,1 Prozent. In Europa meldet Porsche im vierten Monat des Jahres ein Plus von 30,6 Prozent.

