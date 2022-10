Entlassungsantrag gegen Strobl: Nicht mehr als eine populistisches Polittheater

Manchmal hilft ein Blick über den Tellerrand, um die Perspektive zu justieren. In Rheinland-Pfalz musste Innenminister Lewentz zurücktreten, weil in der Flut im Ahrtal Menschen starben, es bestehen Zweifel am Agieren der Behörden.

Baden-Württembergs Innenminister Thomas Strobl (CDU) hat sich politisch sehr ungeschickt verhalten, in Teilen moralisch fragwürdig. Möglicherweise hat er eine Straftat begangen, weil er ein Anwaltsschreiben an die Presse gab. Juristisch ist das höchst umstritten, von Ermittlungen soll gegen Auflage abgesehen werden – womit der Minister nicht vorbestraft wäre.

Daraus wie SPD und FDP abzuleiten, Strobl und Ministerpräsident Kretschmann sorgten für „Schande“, ist unverhältnismäßig. Den Rücktritt Strobls zu fordern, ist vertretbar. Ein Untersuchungsausschuss beleuchtet die Sache.

Aber der Entlassungsantrag konnte nur scheitern. Er war lediglich populistisches Polittheater.