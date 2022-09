Pony im Kreis Konstanz verletzt: Verdacht auf Wolfsangriff

Ein Wolf steht im Verdacht, ein Pony in Hohenfels (Kreis Konstanz) verletzt zu haben. Die Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt sei am Donnerstag über die Verletzungen informiert worden, teilte das Umweltministerium am Freitag in Stuttgart mit.

Ob die Verletzungen durch einen Wolf entstanden seien, könne zum aktuellen Zeitpunkt weder bestätigt noch ausgeschlossen werden.

Es seien Proben entnommen worden, die vom Senckenberg-Institut nun näher untersucht werden.

Die Gemeinde Hohenfels liegt den Angaben zufolge außerhalb des Fördergebiets zur Wolfsprävention.

Nutztierverbände und Wildtierbeauftragte der Region seien über den Vorfall informiert worden.