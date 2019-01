Um Plätze in der Innenstadt vor Terroranschlägen zu schützen, will die Stadt Stuttgart Poller installieren. Außer diesen festen und versenkbaren Pfosten sind Baum- und Pflanzbeete geplant. 1,5 Millionen Euro hat der Gemeinderat am Dienstag dafür bewilligt, wie eine Stadtsprecherin am Mittwoch mitteilte. Die Maßnahmen seien eine Konsequenz aus den Anschlägen von Berlin oder Nizza, bei denen Terroristen ungebremst mit Lastwagen in Menschenmengen rasten. Zuvor hatten „Stuttgarter Nachrichten“ und „Stuttgarter Zeitung“ darüber berichtet.

Bislang wurden in Stuttgart provisorische Beton-Barrieren bei Festen und Veranstaltungen aufgestellt. Ab April werde mit dem Einbau auf den Zufahrtsstraßen zu zentralen Plätzen in der Innenstadt begonnen, hieß es.