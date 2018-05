Eine aufmerksame Polizistin hat am Stuttgarter Flughafen verhindert, dass eine 27 Jahre alte Frau ihre Tochter ohne Wissen des Vaters in die Türkei gebracht hat. Wie eine Sprecherin der Polizei am Samstag mitteilte, wurde die Beamtin bei der Ausreisekontrolle stutzig, weil die Frau nicht nur kein Rückflugticket, sondern auch keine Einverständniserklärung des Vaters für die Ausreise der achtjährigen Tochter dabei hatte. Eine solche formlose Erklärung beider Elternteile sei notwendig, wenn Angehörige mit minderjährigen Kindern unterwegs sind, sagte die Polizeisprecherin.

Die Frau gab an, dass der 32 Jahre alte Vater angeblich mündlich sein Einverständnis gegeben hatte. Als die 27-Jährige der Beamtin eine falsche Telefonnummer nannte, um den Vater zu erreichen, wurden die Zweifel der Polizistin noch größer.

Zufällig wollte die Schwägerin der 27-Jährigen mit dem gleichen Flug nach Ankara reisen. Sie bekam den Vorfall mit und bestätigte die Zweifel der Beamtin, wonach der Vater nichts von der geplanten Ausreise wüsste. Mithilfe der Schwägerin gelang es der Polizistin, den 32-Jährigen telefonisch zu erreichen. Er bestätigte den Verdacht und gab an, getrennt von der Mutter zu leben.

„Sichtlich erleichtert“, hieß es in einer Mitteilung der Polizei, habe der Vater kurz darauf seine Tochter am Freitagmittag in Empfang genommen. Die Mutter trat ihren Flug nach Ankara an. Noch ist unklar, ob gegen die Mutter weiter ermittelt wird. Der Vater hatte zunächst keine Anzeige wegen Kindesentziehung gestellt.

Mitteilung der Polizei