Eine Polizistin aus dem Raum Heilbronn hat sich bei einem Privatbesuch in Dresden als Lebensretterin verdient gemacht. Wie die Polizeidirektion der sächsischen Landeshauptstadt am Donnerstag mitteilte, handelte die 34 Jahre alte Beamtin beherzt, als sie am Mittwoch eine Frau an der Waldschlösschenbrücke in die Elbe laufen sah. Die Polizistin rannte ihr hinterher, brachte sie ans Ufer zurück und versorgte sie. Laut Polizeibericht hatte sich die Frau offensichtlich das Leben nehmen wollen. Sie kam in ein Krankenhaus. Die Polizei geht davon aus, dass es sich bei der Geretteten um eine 58 Jahre alte Dresdnerin handelt.