Polizisten sollen besser ausgebildet werden: Auch Teilzeit

Baden-Württembergs Polizisten sollen besser ausgebildet und für brisante politische Themen sensibilisiert werden. Unter anderem werden vom 1. September an die theoretischen Teile ausgeweitet. Nach Angaben des Innenministeriums von Donnerstag soll die Digitalisierung ebenso groß geschrieben werden wie die politische Bildung und die Sensibilisierung für Diskriminierung. Bereits in den Einstellungsgesprächen und über die praktische und theoretische Ausbildung hinweg werde zudem sehr viel genauer darauf geachtet, ob Bewerber Anzeichen für extremistische Tendenzen erkennen lassen, sagte die Landespolizeipräsidentin Stefanie Hinz der „Stuttgarter Zeitung“ und den „Stuttgarter Nachrichten“ (Donnerstag), die zuerst berichtet hatten.

Neue Formen der Kriminalität im Internet stellten auch neue Anforderungen im Bereich der Digitalisierung, sagte Hinz. Gesellschaftliche Entwicklungen wie Hass und Hetze oder Attacken auf Polizisten erforderten besondere psychologische und kommunikative Fähigkeiten. Zudem solle die neue Ausbildung mehr Raum für Berufsethik und interkulturelle Kompetenz lassen. Intensiviert werde auch der Umgang mit Medien. In Deutsch seien bei Bedarf Nachschulungen vorgesehen. Und auch der Sport soll weiter gestärkt werden, das Praxis- und das Einsatztraining bekommen einen höheren Stellenwert.

Die Ausbildung im mittleren Polizeidienst soll künftig außerdem in Teilzeit möglich sein. So sollen Familie und Beruf besser zueinander passen, teilte das Innenministerium weiter mit.

Allein in den vergangenen fünf Jahren sind in Baden-Württemberg rund 9000 junge Polizisten eingestellt worden. In diesem Jahr sollen laut Hinz 1400 weitere Anwärter hinzukommen. Insgesamt sind laut Landespolizeipräsidentin derzeit rund 25 000 uniformierte Polizisten im Dienst in Baden-Württemberg.

