Sasbach (dpa/lsw) - Ein 19 Jahre alter Einbrecher ist am Mittwoch bei seiner Flucht vor der Polizei in einen kalten Bach gehüpft und dort zusammengesackt. Ein Beamter sprang sofort hinterher und konnte den bewusstlosen Mann mit Hilfe eines Kollegen aus der Strömung ans rettende Ufer ziehen, wie eine Polizeisprecher mitteilte. Der Rettungsdienst brachte den unterkühlten Einbrecher ins Krankenhaus. Warum der junge Mann plötzlich zusammenbrach war zunächst unklar. Bei der Aktion in Sasbach (Ortenaukreis) verletzten sich auch drei Polizisten leicht.

Der Jugendliche war nach Polizeiangaben zuvor mit seinem 16-jährigen Kumpel in eine Schule eingestiegen. Zeugen beobachteten sie dabei. Um den Ermittlern zu entkommen, rannten die Jugendlichen in verschiedene Richtungen davon. Ihre Beute - ein Laptop, eine Kamera sowie ein Computer samt Bildschirm - hatten sie sich an einem Kellerfenster zum späteren Abtransport bereitgestellt.