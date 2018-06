Sasbach (dpa/lsw) - Ein 19-jähriger Einbrecher ist bei seiner Flucht vor der Polizei in einen Bach gestürzt. Der Jugendliche war nach Angaben der Polizei mit seinem 16-jährigen Kumpel am Mittwochmorgen in eine Schule in Sasbach (Ortenaukreis) eingestiegen. Dabei wurden sie von Zeugen beobachtet. Um den Ermittlern zu entkommen, rannten die Jugendlichen dann in verschiedene Richtungen davon. Am Ende fiel der 19-Jährige in den „Sasbach“. Seine Verfolger wurden dadurch zu seinen Rettern: Sie zogen den unterkühlten jungen Mann aus dem kalten Wasser und brachten ihn ins Krankenhaus.