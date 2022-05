Polizisten finden Frauenleiche: Hinweise auf Verbrechen

Polizisten haben in Künzelsau (Hohenlohekreis) eine Frauenleiche entdeckt. Sei sei am Dienstagabend in einem Gebäudekomplex im Stadtteil Belsenberg gefunden worden, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Mittwoch mitteilten. Ein Zeuge hatte die Polizei alarmiert, weil er die Bewohnerin eines Hauses seit längerem nicht mehr gesehen hatte. Es gebe Hinweise, dass die Frau Opfer eines Verbrechens geworden ist, teilten die Beamten mit. Es wurde die Sonderkommission Grube gebildet, sie hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Hintergründe der Tat sowie die Tatzeit seien noch völlig unklar. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Mitteilung

