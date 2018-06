Polizisten für Wasserwerfereinsatz gegen S21-Gegner vor Gericht

Stuttgart (dpa/lsw) - Der Wasserwerfereinsatz der Polizei gegen Stuttgart-21-Gegner am sogenannten „Schwarzen Donnerstag“ hat ein Nachspiel vor Gericht. Am 24. Juni beginne ein Prozess gegen zwei Polizeibeamte, unter deren Führung die Wasserwerfer eingesetzt wurden, berichtet die „Stuttgarter Zeitung“ unter Berufung auf das Landgericht Stuttgart. Etliche Demonstranten waren getroffen worden, einige trugen schwere Verletzungen an den Augen davon. Die Staatsanwaltschaft werfe den beiden Polizisten fahrlässige Körperverletzung im Amt vor. Zunächst seien Verhandlungstage bis zum 22. Dezember angesetzt.

Der „Schwarze Donnerstag“ ging als ein Höhepunkt der Auseinandersetzungen um das Bauprojekt Stuttgart 21 in die Landesgeschichte ein: Bei dem ungewöhnlich harten Einsatz gegen Stuttgart-21-Gegner am 30. September 2010 wurden rund 100 Menschen verletzt, auch Polizisten.