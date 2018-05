Am Samstagmorgen erreichte die Polizei der Hilferuf der jungen Autofahrerin. Diese hatte gegen 11.30 Uhr ihr Auto in der Adolf-Müller-Straße auf einem der Parkplätze vor der Sparkasse in Schopfheim im Kreis Lörrach abgestellt und machte Besorgungen.

Als sie wieder zu ihrem Auto zurückkehrte, traute sie kaum ihren Augen. Um ihr Auto herum wurde ein Bauzaun aufgebaut, so dass sie nicht mehr wegfahren konnte. Die zu Hilfe gerufenen Polizeibeamten zögerten nicht lange und legten selbst Hand an. Sie öffneten kurzzeitig den Bauzaun und ermöglichten der jungen Frau das Herausfahren aus dem „Käfig“. Einem Sprecher zufolge hätte die 23-Jährige nicht ahnen können, dass an der Stelle ein Bauzaun errichtet werden würde.