Die Staatsanwaltschaft Stuttgart hat im Zuge ihrer Ermittlungen gegen Innenminister Thomas Strobl (CDU) wegen der Weitergabe eines Anwaltsschreibens an die Presse Unterlagen zu dem Fall im Ministerium eingezogen. Das Ministerium teilte am Freitagabend in Stuttgart mit, man habe der Anklagebehörde „vollumfänglich und unverzüglich alle Informationen gegeben“.

© dpa-infocom, dpa:220506-99-187914/2