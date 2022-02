Polizist von Jugendlichem in den Rücken getreten

Ein Unbekannter soll in Ulm einem Polizisten in den Rücken getreten haben. Eine Gruppe Jugendlicher habe Beamte, die wegen eines anderen Einsatzes am Samstag unterwegs waren, verbal beleidigt, teilte ein Polizeisprecher am Sonntag mit. Nachdem der Anführer der Gruppe einen Beamten persönlich beleidigt haben soll, wollte der Polizist ihn kontrollieren. Der Krawallmacher habe sich jedoch widersetzt und den Beamten angegriffen.

Daraufhin soll der Polizist Pfefferspray eingesetzt haben und der Täter geflüchtet sein. Als der Beamte die Verfolgung aufnahm, soll ihm ein anderes Gruppenmitglied in den Rücken getreten haben. Beide Täter konnten flüchten. Der Polizist zog sich leichte Verletzungen zu.

Mitteilung der Polizei

© dpa-infocom, dpa:220213-99-104718/2