Polizist erschießt ausgerissenes Rind in Sindelfingen

Ein Polizist hat ein entlaufenes Rind in Sindelfingen (Kreis Böblingen) erschossen. Der Beamte habe das Tier am Freitag erlegt, weil es sich nicht einfangen ließ und auf eine Bundesstraße zu laufen drohte, teilte die Polizei mit. Ein Tierarzt hatte zuvor vergeblich versucht, das Rind mit einem Betäubungspfeil zu beruhigen. Die Bundesstraße wurde vorübergehend gesperrt. Am Einsatz beteiligte sich auch ein Polizeihubschrauber.

Mitteilung der Polizei