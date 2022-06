Polizeieinsatz wegen Drohmails an Hochschule Furtwangen

Wegen Drohmails hat es Polizeieinsätze an drei Standorten der Hochschule Furtwangen (Schwarzwald-Baar-Kreis) gegeben. Die E-Mail-Nachrichten enthielten diffuse Aussagen und Bilder, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Deshalb seien die Eingänge der Hochschule in Furtwangen, Schwenningen und Tuttlingen geschlossen und der Zutritt überwacht worden. Parallel dazu wurde der mutmaßliche Urheber der Nachrichten ausfindig gemacht. Ein 37 Jahre alter ehemaliger Student der Hochschule soll die Mails aus zunächst unbekanntem Grund verschickt haben. Die Polizei nahm ihn am Mittwoch in Gewahrsam.

