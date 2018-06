Polizeieinsatz wegen bedrohlicher Handy-Sprachnachricht

Eine bedrohlich klingende Handy-Sprachnachricht des Ex-Freundes einer Schülerin hat in Heidelberg einen Polizeieinsatz ausgelöst. Der 20-Jährige kündigte am Mittwoch an, die Trennung werde schlimme Folgen haben, wie die Mannheimer Polizei mitteilte. Die Jugendliche wandte sich besorgt an ihren Schulleiter und über ihn an die Polizei. Von den Beamten zur Rede gestellt, beteuerte der junge Mann, nichts Böses im Schilde geführt zu haben. Nach der Befragung durfte er wieder gehen. Das Alter der Schülerin wollte die Polizei nicht nennen.

Pressemitteilung