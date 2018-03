Polizeieinsatz: Herrenloser Koffer vor Bundesgerichtshof

Die Fluglinie Eurowings hat in einer interaktiven Facebook-Abstimmung eine neue Reiseroute ins Spiel gebracht - doch Friedrichshafen ging in der Abstimmung leer aus. Gegen den Sieger des Votings Kosice (Slowakei) und Cork (Irland) zog die Stadt am Bodensee den Kürzeren - zu wenige User haben auf der Facebookseite der Airline für den Bodensee-Airport gestimmt.

In der Vorrunde hatte sich Friedrichshafen noch gegen weitere Konkurrenten durchgesetzt und war ins Finale eingezogen.