Polizeieinsatz an Bahnhof: Betrunkener mit Schusswaffe

Ein betrunkener 18-Jähriger mit einer Schusswaffe hat für einen Polizeieinsatz am Bahnhof in Heidenheim an der Brenz gesorgt. Der junge Mann habe zunächst einen hilflosen Eindruck gemacht, weshalb ein Rettungsdienst gerufen wurde, teilte die Polizei am Samstag mit. Als die Helfer eintrafen, stellten sie fest, dass der junge Mann unter Alkoholeinfluss stand. Er ließ sich aber nicht helfen und lief weg.

Als eine Polizeistreife und kurz darauf weitere Polizisten eintrafen, zog der junge Mann eine Schusswaffe und bedrohte damit mehrere Menschen im Bahnhofsbereich. Während die Menschen flüchteten, konnten Polizisten den 18-Jährigen am Freitagabend überwältigen und die Waffe sicherstellen. Dabei handelte es sich laut Polizei um eine geladene Schreckschusswaffe. Ein Atemalkoholtest habe zudem ergeben, dass der junge Mann mehr als zwei Promille Alkohol im Blut hatte. Er muss sich nun wegen Bedrohung und Verstößen gegen das Waffengesetz verantworten.

PM