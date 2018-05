Polizeibekannter Mann bricht Freiburgs OB die Nase: So reagiert Martin Horn

Der neue Freiburger Oberbürgermeister Martin Horn (parteilos) ist kurz nach seinem Wahlsieg am Sonntagabend angegriffen und verletzt worden. Ein polizeibekannter Mann habe dem 33-Jährigen mit der Faust ins Gesicht geschlagen, sagte ein Sprecher der Polizei in Freiburg. Auch die Generalsekretärin der SPD in Baden-Württemberg, Luisa Boos, bestätigte die Attacke.

Ja, Martin Horn wurde auf seiner Wahlparty tätlich angegriffen und befindet sich gerade in ärztlicher Behandlung. Von einem politischen Hintergrund ist aktuell nicht auszugehen. Verschwörungstheorien helfen niemandem weiter. #obwahlfrbg #teamhorn — Luisa Boos (@Luisa4Europe) 6. Mai 2018

Am späten Abend sendete Martin Horn via Facebook Grüße aus dem Uni-Klinikum an seine Unterstützer. „Ich habe eine gebrochene Nase, hier zwei Stiche (unter dem Auge) und einen abgebrochenen Zahn. Alles pillepalle. Das wird wieder abheilen, das passt. Und jetzt nicht so viele Sorgen machen, das wird schon. Danke.“

Er wolle nach der Behandlung zur Wahlparty zurückkehren, um mit seinen Unterstützern diesen Wahlerfolg zu feiern. Es sei trotz der Attacke ein sehr schöner Tag. „Wir starten in eine ganz positive Amtszeit, wir lassen uns nicht unterkriegen“, so Horn.

Die Polizei nahm am Abend einen 54-jährigen Tatverdächtigen fest. Zum Motiv laufen die Ermittlungen. Der Mann ist jedoch bereits durch mehrere Vorfälle in der Vergangenheit als psychisch auffällig polizeilich in Erscheinung getreten. Die weiteren Ermittlungen übernimmt der Staatsschutz.

Kurz nach dem Angriff ereignete sich vor dem Gebäude, in dem die Wahlparty stattfand, ein Fahrradunfall. Zunächst hatten die Beamten einen Zusammenhang mit der Attacke auf Horn vermutet. Wie die Ermittlungen in der Nacht ergaben, wird bei den am Unfall Beteiligten mittlerweile aber nicht mehr von einer Tatbeteiligung ausgegangen. Aufgrund der Nähe zum Tatgeschehen vermutet die Polizei, dass es sich lediglich um Zeugen handelt.

Das Hinweisportal für Zeugen, die Bilder oder Videos zum Vorfall hochladen und der Polizei zur Verfügung stellen können, ist unter folgendem link freigeschaltet: https://bw.hinweisportal.de

Dieter Salomon zeigte sich der „Badischen Zeitung“ zufolge schockiert über den Vorfall: „Ich wünsche Martin Horn gute Besserung. Es ist schlimm, dass in unserer Stadt so etwas passiert.“

Salomon war vor 16 Jahren zum Stadtoberhaupt gewählt worden. Er war erster grüner Oberbürgermeister einer deutschen Großstadt. Der 57-Jährige hatte angekündigt, im Falle einer Wahlniederlage in den Ruhestand zu gehen. „Für mich beginnt nun ein neuer Lebensabschnitt“, sagte er am Wahlabend. Nach vielen Jahren als Berufspolitiker verlasse er nun seine politischen Ämter. Es sei ihm nicht gelungen, die Mehrheit der Wähler zu überzeugen. „Martin Horn ist der Sieger“, sagte Salomon. Dies müssten er und seine Unterstützer anerkennen.