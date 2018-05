Polizei: Zur Narrenzeit mehr Kontrollen zum Jugendschutz

Zum Beginn der närrischen Tage im Südwesten hat die Polizei verstärkte Kontrollen und eine erhöhte Präsenz angekündigt. Ein Schwerpunkt werde der Jugendschutz sein, teilte das Polizeipräsidium Tuttlingen am Donnerstag mit. Ziel sei es, Alkoholmissbrauch zu verhindern und Jugendliche zu schützen. Das Jugendschutzgesetz verbiete die Abgabe von alkoholischen und alkoholhaltigen Getränken an Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren. Es drohten sonst hohe Strafen. Die Polizei werde die Einhaltung der Regeln überwachen. Dies gelte landesweit, sagte ein Sprecher des Innenministeriums in Stuttgart.

Zudem gehe es darum, Alkohol und Drogen im Straßenverkehr zu verhindern. Die Kontrollen würden in der Zeit bis Aschermittwoch ausgeweitet, sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Freiburg. Zudem werde die Prävention ausgebaut, die Polizei arbeite hierfür mit Veranstaltern und Narrenzünften zusammen. Dieses Konzept habe sich in den vergangenen Jahren bewährt und werde nun fortgesetzt. Die heiße Phase der diesjährigen Narrensaison startet am kommenden Donnerstag.

Pressemitteilung

Informationen der Polizei

Polizei Baden-Württemberg