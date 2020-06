Polizei will nach Ausschreitungen mehr Präsenz zeigen

Die Stuttgarter Polizei will nach Gewalt, Chaos und Ausschreitungen in der Nacht zu Sonntag in den kommenden Wochen mit verstärkten Kräften in der Innenstadt unterwegs sein. Man werde den Kräfteeinsatz in den kommenden Wochen erhöhen und alles tun, dass diese Form der Gewalt nicht mehr geschieht, sagte Polizeipräsident Franz Lutz am Sonntag. Übergriffe würden konsequent verfolgt. Die Party- und Eventszene habe sich in den vergangenen Wochen wieder in der Öffentlichkeit getroffen und inszeniere sich in sozialen Medien mit ihrem Handeln. Dazu gehöre seit neuestem auch ein aggressives Tun gegen Polizeibeamte. Man werde die Gewalt unterbinden.