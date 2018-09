Polizei wertet Hinweise zum toten Baby von Stetten aus

Nach dem Fund einer Babyleiche in einem Wald in Stetten am kalten Markt (Kreis Sigmaringen) geht die Polizei Hinweisen aus der Bevölkerung nach. „Bisher war allerdings noch keine wirklich heiße Spur dabei, wenngleich die Anteilnahme der Menschen groß ist“, sagte Polizeihauptkommissar Markus Sauter am Mittwoch.

Die Kriminalpolizei bemüht sich, die Mutter des Neugeborenen ausfindig zu machen, das am Montagvormittag tot gefunden worden war. Zudem sollte im Laufe des Mittwochs bei einer Obduktion die Todesursache geklärt werden. Details dazu werde man voraussichtlich an diesem Donnerstag sagen können, erklärte Sauter.

Die Leiche des Säuglings war von einem Zeugen bei Arbeiten auf seinem Waldgelände im Stettener Ortsteil Frohnstetten entdeckt worden. Die Polizei hofft derweil auf Hinweise weiterer Zeugen, die möglicherweise Verdächtiges im Bereich der Landstraße 453 zwischen Kaiseringen und Frohnstetten gesehen haben oder eine Frau kennen, die bis vor kurzem noch schwanger war und jetzt kein Kind vorweisen kann.

