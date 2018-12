Die Polizei hat nach eigenen Angaben einen möglicherweise geplanten Banküberfall in Stuttgart-Vaihingen vereitelt. Demnach seien am Mittwochabend fünf Männer festgenommen worden, sagte eine Sprecherin der Polizei am Donnerstagmorgen. Die Polizei habe die Männer bereits seit Längerem beobachtet. „Wir gehen davon aus, dass sie den Überfall zeitnah verüben wollten“, sagte die Sprecherin weiter. Als die Männer mittleren Alters in ihren Autos in Stuttgart-Vaihingen unterwegs waren, hätten mehrere Ermittler des Landeskriminalamtes zugegriffen. Ob die Männer bereits auf dem Weg zur Bank waren, könnte die Polizei zunächst nicht sagen.