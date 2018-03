Polizei verdächtigt Patienten der Brandstiftung in Klinik

In einer Göppinger Klinik hat es am Mittwoch in einem Patientenzimmer gebrannt. Die Polizei konnte wenig später einen verwirrten 28-jährigen Patienten festnehmen. Er wird verdächtigt, das Feuer gelegt zu haben und dann abgehauen zu sein, wie die Polizeipressestelle mitteilte. Personal der Klinik entdeckte den Brand früh, so dass die Feuerwehr die Flammen schnell löschen konnte. Drei Personen mussten wegen des Verdachts auf Rauchvergiftung untersucht werden. Eine Person war am Abend laut Polizei aber bereits entlassen worden. Die Polizei schätzt den Schaden auf rund 20 000 Euro.

Der 28-Jährige wurde vorübergehend festgenommen und befand sich am Mittwochabend noch bei der Polizei. Er soll aufgrund seines Gesundheitszustands wieder einer psychiatrischen Klinik überstellt werden, hieß es in der Mitteilung.

Mitteilung der Polizei