Fünf flauschige Gefährten hat die Polizei durch Tübingen geleitet. Die Streifenbeamten trugen kurzerhand in ihrer Einsatztasche eine Handvoll Entenküken zu einem Fluss. Zeugen hatten am Dienstag die Polizei gerufen, weil sich die Tiere in einem Wohngebiet verlaufen hatten. Da sich die Entenmutter nicht einfangen ließ, watschelte sie ihrem Nachwuchs unter lautem Geschnatter hinterher. Am Fluss angekommen, flog sie davon - kehrte aber den Polizeiangaben vom Mittwoch zufolge eine halbe Stunde später zu ihren Küken zurück. Ein verständigter Tierheim-Mitarbeiter hatte so lange mit den Kleinen gewartet.

Polizeimeldung