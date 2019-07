Nach einem Brand mit Millionenschaden in einer Lagerhalle in Herrenberg (Kreis Böblingen) gibt es weiter keine Klarheit zur Brandursache. Die Polizei ermittelt nach Angaben vom Mittwoch in alle Richtungen und bittet Zeugen, die möglicherweise Videoaufnahmen oder Fotos von dem Feuer machten, sich zu melden. Die Lagerhalle eines Baustoffhandels sei einsturzgefährdet und könne noch nicht betreten werden, hieß es weiter. Das Feuer war am vergangenen Freitag ausgebrochen. Verletzt wurde niemand.

Pressemitteilung der Polizei