Polizei sucht Verursacher von Unfall mit Rettungswagen

Nach einem schweren Verkehrsunfall mit einem Rettungswagen und vier Verletzten in Gundelfingen bei Freiburg sucht die Polizei weiter nach dem Verursacher des Unfalls. Die Fahndung nach dem unbekannten Autofahrer sei bislang ohne Ergebnis geblieben, sagte eine Sprecherin der Polizei am Donnerstag. Es gebe keine Spur. Die Ermittler seien auf Hinweise aus der Bevölkerung angewiesen. Der silberne Kleinwagen der oder des Unbekannten war in der Nacht zum Samstag zu schnell unterwegs und an einer Bundesstraße ins Schleudern geraten. Er drängte einen Rettungswagen ab, der zur Seite kippte. Alle vier Mitfahrer, unter ihnen eine Patientin, wurden verletzt. Der Kleinwagen fuhr weiter.

Pressemitteilung der Polizei vom 18.4.