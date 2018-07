Die Polizei in Schramberg sucht nach einem 57-jährigen Mann, der seit Dienstagnachmittag vermisst wird.

Der 57-Jährige arbeitete am Dienstag zusammen mit einem Bekannten in einem Waldgebiet bei Wittichen auf Gemeindegebiet Schenkenzell. Am späteren Nachmittag begab sich der Mann zum in der Nähe abgestellten Pkw der beiden Personen. Als der Bekannte gegen 16 Uhr sich ebenfalls zum Fahrzeug begab, war sein Begleiter nicht mehr im Fahrzeug anwesend. Seine Suche nach dem 57-Jährigen war erfolglos, weshalb er die Polizei verständigte. Seit den Abendstunden suchen Rettungskräfte bislang erfolglos nach dem Vermissten, der für die kommende kalte Nacht keine entsprechende Kleidung trägt.

Der Vermisste ist etwa 172 bis 175 cm groß, hat einen Vollbart und ist mit einer Jeans-Hose, einer braunen Jacke und Sandalen bekleidet. Der Gesuchte stammt aus dem Bodenseeraum und ist daher nicht ortskundig.

Es ist möglich, dass der gesuchte Mann versucht hat, als Tramper Fahrzeuge anzuhalten und eventuell auch mitgenommen wurde.

Die Polizei bittet daher Zeugen, die den Mann gesehen oder im Fahrzeug mitgenommen haben, sich bei der Polizei in Schramberg, Tel.07422/27010, zu melden.